Incapables de réagir dans le jeu après ce coup de massue, les Catalans se sont donc attardés sur cette décision à l’issue de la rencontre. À commencer par un Ronald Koeman très amer. "Je ne comprends pas la VAR, je crois qu'elle ne fonctionne que contre Barcelone. Ces accrochages ont toujours lieu sur la pelouse. Nous n'avons jamais bénéficié de la vidéo", a pesté l’entraîneur du Barça. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’a par ailleurs que peu goûté à la manière dont le défenseur espagnol a chuté. "Si vous êtes pris par devant, vous devez tomber en avant et non en arrière. Pour moi, ce n’est pas un penalty", a-t-il insisté.

Ramos est effectivement tombé dans le sens inverse du tirage de maillot de Lenglet et cette amplification a du mal à passer côté barcelonais. Sans compter que l’homme fort des Merengue a également accroché son adversaire au début du duel en question. Mais ce dernier n’a pas attendu pour balayer les critiques et autres contestations. "Le marquage de Lenglet est allé à la limite, il m’a attrapé en essayant de sauter. Juger l’arbitre pour une action aussi claire est injuste. Parfois ils ont raison et parfois non. Le penalty est plutôt juste", a-t-il estimé, alors que Zinedine Zidane a préféré esquiver le sujet.

Twitter, théâtre des accrochages les plus féroces, des débats les plus enflammés. Et de quelques dérapages, inévitablement. Particulièrement irrité, Xavi Vilajoana, responsable du football féminin et du Barça B, a craqué. "C’est un putain de scandale ! Munuera, va chier", a-t-il lâché, avant de supprimer son tweet et de se rattraper... à moitié.