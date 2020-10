C'est un sous-entendu que tout le monde a bien compris. "Je me sens bien. Le coach sait où me mettre, je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et de mes coéquipiers, lâchait l'attaquant français après la victoire des Bleus en Croatie (1-2). Une allusion à peine voilée à sa situation à Barcelone où son entraîneur, Ronald Koeman, le cantonne à l'aile droite alors qu'il rayonne en sélection dans l'axe en soutien de l'attaquant. Plus tôt dans le rassemblement, Didier Deschamps avait rappelé : "Antoine n'est pas heureux de cette situation au Barça."