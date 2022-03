Et Et si Ousmane Dembélé restait finalement au FC Barcelone ? Malgré les multiples approches non concluantes des derniers mois, la direction du club catalan compte prochainement retenter sa chance auprès de Moussa Sissoko, l'agent du champion du monde, révèle le quotidien Sport. Mais cette fois-ci, les Blaugrana peuvent espérer. Car selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé aurait fait part de son souhait de rester au sein du vestiaire barcelonais.

Je veux continuer au Barça. Je suis très heureux ici et je crois en ce projet. De plus, j'apprécie travailler aux côtés de Xavi". Voici ce qu'aurait déclaré l'ancien Rennais à ses coéquipiers, dont les propos ont été relayés par Mundo Deportivo. En voyant que l'ailier français ne souhaitait pas prolonger son contrat qui s'achève au 30 juin prochain, la direction barcelonaise avait décidé de ". Voici ce qu'aurait déclaré l'ancien Rennais à ses coéquipiers, dont les propos ont été relayés par. En voyant que l'ailier français ne souhaitait pas prolonger son contrat qui s'achève au 30 juin prochain, la direction barcelonaise avait décidé de l'écarter de l'équipe première courant janvier

Il est redevenu décisif depuis février

Mais Xavi a décidé de le réintégrer début février. Et depuis deux mois, l'ex-joueur de Dortmund enchaîne les matches et redevient décisif. Sur les cinq dernières rencontres de Liga qu'il a disputées, l'international français a délivré sept passes décisives, dont deux lors du Clasico largement remporté (4-0) le 20 mars dernier. Mais un obstacle et non des moins des moindres va se présenter pour le Barça s'il souhaite arriver à ses fins sur le dossier Ousmane Dembélé.

Mundo Deportivo et Sport révélaient En début d'année,etrévélaient que le club catalan aurait dû régler au total 80 millions d'euros (prime de prolongation, salaire et bonus selon les matches joués et les titres remportés) à Ousmane Dembélé et son agent, Moussa Sissoko, lors de la saison 2022-23 en cas de prolongation de contrat. Des chiffres très compliqués, voir impossibles, à un atteindre pour un club dont le plafond salarial vient d'être chiffré à - 144 millions d'euros

