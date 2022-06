Les forts potentiels :

Yeremy Pino (19 ans, Villarreal)

Le 10 novembre dernier, Yeremy Pino entrait sur la pelouse de San Siro avec le maillot de l’Espagne pour affronter la France lors de la finale de la Ligue des Nations 2021 . Trois minutes après son entrée en jeu, La Roja ouvrait le score. Hasard ou coïncidence ? Quoi qu’il en soit, cet ailier percutant prouve sa capacité à évoluer parmi les meilleurs joueurs d’Europe. Cette année avec Villarreal, Pino s’est hissé jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. En Liga, le garçon a connu de bonnes phases avec en point d’orgue un quadruplé inscrit contre l’Espanyol Barcelone (5-1), mais son explosion a dû s’interrompre prématurément son en raison d’une blessure à la cheville. Et si la France, finalement vainqueur de la finale à Milan, lui donnait une deuxième chance de briller ?

Indice de faisabilité : 3/10. Le contrat de Pino a été blindé par le sous-marin jaune puisque le joueur est lié à son club jusque juin 2027 et sa clause libératoire est fixée à 80 millions d’euros. Le prix du talent.

Nico González (20 ans, FC Barcelone)

Au Barça, la saison écoulée n’a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Cependant, les Blaugranas ont pu compter sur leurs jeunes pousses afin de pallier à leurs carences en matière économique. Dès la première journée de Liga, ce canterano est apparu dans le onze de départ catalan choisi par Ronald Koeman. Milieu de terrain à l’aise en relayeur, Nico a vu son temps de jeu se réduire avec l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc barcelonais, préférant aligner le trio Busquets-De Jong-Gavi dans l’entrejeu. La situation du fils de Fran, ancien international espagnol, ne devrait pas aller en s’améliorant avec la venue imminente de Franck Kessié, tout récent champion d’Italie avec l’AC Milan.

Indice de faisabilité : 7/10. Depuis le début du mercato, le joueur est annoncé dans les cibles visées par Pablo Longoria, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Jouer la C1, une condition suffisante pour attirer Nico sur la Canebière ?

Diego Lainez (22 ans, Real Betis)

Grande promesse du football mexicain, Diego Lainez a débarqué à Séville il y a maintenant trois ans et demi. Si les premières saisons ont connu leur lot de satisfaction avec 16 rencontres en quatre mois pour démarrer, 18 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020 et 25 matchs au compteur en 2020-2021, le troisième tour de piste a mis un gros coup d’arrêt dans ses statistiques avec… 7 matchs joués en 2021-2022. Blessé au genou en début de saison, Lainez n’avait plus les faveurs de Manuel Pellegrini et son rôle dans la belle saison du Betis (cinquième de Liga et vainqueur de la coupe du Roi) n’a été que mineur.

Indice de faisabilité : 5/10. Déjà pisté par l’OL au moment de son arrivée en Europe, Lainez avait finalement choisi un autre challenge. À l’heure de retrouver du temps de jeu pour s’assurer une place au prochain Mondial, l’ailier pourrait obtenir une place de choix dans une équipe de milieu de tableau de Ligue 1.

Diego Lainez (Betis Séville) face à Benjamin André (Rennes) lors du 16e de finale aller de la Ligue Europa Crédit: Getty Images

Lee Kang-in (21 ans, Real Majorque)

Produit du FC Valence depuis ses 10 ans, cet ailier tonique a connu quelques secousses durant la saison dernière. Libéré par son club formateur, le Sud-coréen a trouvé un point de chute au Real Majorque où il s’est engagé pour quatre ans. Cependant, le meilleur joueur de la coupe du monde U20 en 2019 a progressivement perdu de l’influence dans l’équipe insulaire. Titulaire régulier en début de saison, son rôle a évolué pour passer au remplaçant de luxe sous les ordres de Javier Aguirre. Finalement, Majorque s’est sauvée in extremis d’une descente en deuxième division. Avec autant de talent à exploiter, Lee Kang-in peut-il se contenter d’un tel statut ou doit-il viser plus haut ?

Indice de faisabilité : 3/10. Suite à la descente des Girondins de Bordeaux, la Ligue 1 a perdu un représentant sud-coréen avec Hwang Ui-jo mais garde encore dans ses rangs l’attaquant troyen Suk Hyun-jun. Mais à moins d’une offre d’un cador de Ligue 1 pour jouer les premiers rôles, Lee Kang-in ne devrait pas mettre les pieds dans l’Hexagone.

Les joueurs libres :

Adnan Januzaj (27 ans, Real Sociedad)

Attention, bonne affaire à saisir ! Détenteur d’un curriculum vitae très alléchant avec des expériences professionnelles à Manchester United, Dortmund et dernièrement la Real Sociedad, Januzaj possède l’avantage d’être habitué à jouer une compétition européenne de façon régulière. Cette saison à Saint-Sébastien, le Belge a participé à la majeure partie des rencontres (44 matchs pour 5 buts et 3 passes décisives). Pourtant, l’ailier devra trouver un nouveau club à partir de la saison prochaine, Imanol Alguacil n’ayant pas souhaité prolonger un joueur trop indécis au moment de continuer ou non l’aventure au Pays basque.

Indice de faisabilité : 6/10. Après la Premier League, la Bundesliga et la Liga, Januzaj serait bien inspiré d’aller goûter aux joies de la Ligue 1. Pour cela, il faudra cependant s’aligner sur le salaire actuel du joueur : 370000 euros par mois. Ou être un fin négociateur pour faire baisser ses exigences...

Adnan Januzaj célèbre son but avec la Real Sociedad Crédit: Getty Images

Isco (30 ans, Real Madrid)

Cette cible n’est évidemment pas accessible pour tous les clubs de Ligue 1, mais elle a le mérite d’exister pour le Paris Saint-Germain récemment séparé d’Ángel Di María. Après neuf saisons passées au Real Madrid, Isco arrive au terme de son contrat et va probablement quitter la capitale espagnole. Doté d’une expérience européenne longue comme le bras avec cinq Ligue des Champions à son palmarès, l’international espagnol est en quête d’un nouveau projet pour avoir une place de titulaire à part entière et conserver ainsi une chance d’être appelé par Luis Enrique pour le prochain Mondial.

Indice de faisabilité : 2/10. Malgré son expérience du très haut niveau, Isco ne collerait pas vraiment avec la nouvelle politique de recrutement du PSG. En plus de cela, les informations depuis l’Espagne font état d’un accord déjà trouvé avec le Real Betis…

Felipe Monteiro (33 ans, Atlético de Madrid)

Pour les adeptes d’un football soyeux et esthétique, c’est l’heure de s’abstenir. Stoppeur de l’Atlético depuis trois saisons, Felipe apparaît comme un colosse à la discipline militaire au sein de la défense de Diego Simeone. Cela dit, l’aventure madrilène va se terminer pour l’international brésilien. Que ce soit dans un système à trois derrière avec José María Giménez et Stefan Savic ou dans une ligne de quatre à plat, Felipe a toujours répondu présent et n’a jamais déçu par sa capacité à mettre le pied dans le duel ou s’imposer de la tête dans les airs sur corner (2 buts marqués). S’il faut ajouter de l’expérience dans une défense en manque d’autorité, voilà le footballeur idéal.

Indice de faisabilité : 6/10. L’OM a dû laisser repartir William Saliba à Arsenal et s’apprête à disputer la Ligue des Champions. Ne serait-ce pas une bonne idée d’amener un peu plus de testostérone dans une défense phocéenne qui a encaissé 38 buts en 38 journées de Ligue 1 ?

Felipe (Atletico Madrid) Crédit: Getty Images

Joselu (32 ans, CD Alavés)

Si un club de Ligue 1 est à la recherche d’un buteur en confiance et pas cher, l’actuel avant-centre du Deportivo Alavés est l’homme à engager. Avec 14 buts en Liga et une moyenne de 0,38 but par match, José Luís Mato Sanmartín a réalisé une saison pleine sur le plan individuel. C’est moins le cas en ce qui concerne l’aspect collectif, puisque les Babazorros ont terminé lanterne rouge avec le pire attaque du championnat (31 buts) et évolueront la saison prochaine en deuxième division. Par le passé, ce buteur formé au Celta de Vigo a connu d’autres championnats européens avec la Bundesliga (Hoffenheim, Francfort, Hanovre) et la Premier League (Stoke City, Newcastle United).

Indice de faisabilité : 1/10. À l’aise en Liga, le buteur devrait privilégier une destination sur le plan national pour lui permettre de rester dans le viseur du sélectionneur. L’Espanyol, le FC Valence et le Celta de Vigo s’étaient mis sur le coup durant la saison et le club catalan semblerait avoir gagné le gros lot.

Sergio Asenjo (32 ans, Villarreal)

Gage de qualité depuis 2007 en Liga où il a successivement brillé au sein du Real Valladolid, de l’Atlético de Madrid et de Villarreal, ce gardien de but est devenu la doublure de Geronimo Rulli la saison passée. Un coup dur pour Asenjo, mais l’homme est habitué à bien pire. Déjà victime de quatre ruptures des ligaments croisés du genou entre 2010 et 2017, le portier international espagnol semble avoir trouvé la parade pour que le sort arrête de s’acharner sur lui. Très bon sur sa ligne et dans les sorties aériennes, Asenjo peut faire souffler sa défense sur corner grâce à son gabarit imposant (1m89).

Indice de faisabilité : 5/10. Il paraît que l’OGC Nice est à la recherche d’un gardien après le départ de Walter Benitez pour le PSV Eindhoven. Chiche ? En tout cas, il faudra faire face à la concurrence de l’Espanyol Barcelone, désireuse de trouver un successeur à Diego Lopez, parti à la retraite à 40 ans.

Les valeurs sûres :

Chimy Ávila (28 ans, Osasuna)

Si vous n’aimez pas les chemins tortueux, passez votre chemin. Né à Rosario en Argentine, Luis Ezequiel Ávila ne possède pas un parcours commun. Passé par le championnat local où il a explosé avec San Lorenzo, l’attaquant a trouvé à travers le football une forme d’échappatoire… Mais aussi des problèmes. Accusé de vol et de tentative d’homicide au sein de son club Tiro Federal à ses 18 ans et condamné à de la prison ferme, Ávila a finalement pu prouver son innocence et s’est éloigné du football pendant deux ans pour travailler comme maçon. Huit ans plus tard, le voilà reconnu comme un taulier de Liga. Dans ses débuts à Huesca comme lors de sa confirmation à Osasuna, son impact et sa capacité à inscrire des golazos fait mal aux défenseurs adverses.

Indice de faisabilité : 2/10. A priori, aucun club de Ligue 1 n’aura la présence d’esprit de recruter un joueur victime de deux ruptures des ligaments croisés consécutives en 2020 et seulement auteur de 6 buts la saison dernière. Et pourtant, il y aurait matière à enflammer les pelouses de l’Hexagone.

Robin Le Normand (25 ans, Real Sociedad)

Comme Antoine Griezmann, Robin Le Normand est passé par les Txuri-Urdin pour obtenir la réussite professionnelle dans le football. Non-conservé par le Stade Brestois à l’issue de sa période de formation, le défenseur central a choisi le Pays basque pour se faire une place au soleil. Sixième de Liga en 2021-2022 et titulaire régulier au sein de la Real, Le Normand va disputer une troisième campagne européenne consécutive en Ligue Europa sous le même maillot. Ce n’est peut-être pas suffisant pour inciter Didier Deschamps à le sélectionner, mais cela reste une belle preuve de régularité et de fiabilité à quelques mois du Mondial.

Indice de faisabilité : 6/10. En fin d’année 2021, le joueur a clamé haut et fort son désir d’être appelé en équipe de France. Dès lors, ne devrait-il pas rejoindre un top club de Ligue 1 pour parvenir à ses fins ?

Robin Le Normand (Real Sociedad) / Ligue Europa Crédit: Getty Images

Raúl de Tomás (27 ans, Espanyol)

Gâchette de l’Espanyol depuis deux saisons, RDT s’est imposé comme une référence au sein de l’attaque des Perruches. Son total est élogieux : 45 buts en 89 rencontres, soit 0,51 but par rencontre. Lors de son dernier exercice, le joueur formé au Real Madrid a terminé troisième ex-aqueo au classement des buteurs, au même niveau que Vinicius Junior (17) et uniquement devancé par Iago Aspas (18) et Karim Benzema (27). Fraîchement appelé en sélection nationale, l’avant-centre a désormais toutes les cartes en main pour s’engager avec une grosse cylindrée nationale ou européenne.

Indice de faisabilité : 3/10. Son unique expérience à l’étranger était au Benfica Lisbonne, et cela s’est soldé par un échec cuisant. Pas sûr qu’il veuille reprendre le risque de s’exiler à l’étranger à quatre mois du Mondial…

Carlos Soler (25 ans, FC Valence)

À force de ne plus se qualifier pour les compétitions européennes et de jouer les faire-valoir en Liga, les tauliers du FC Valence vont commencer à trouver le temps long. C’est sans doute le cas de Carlos Soler, milieu de terrain polyvalent et international espagnol. À un an de la fin de son contrat, le numéro 10 des Murciélagos est resté très évasif sur son avenir au moment de prendre des vacances après la victoire de La Roja contre la République tchèque où il avait ouvert le score (2-0). À n’en pas douter, Soler peut constituer une réelle option pour un club à la recherche d’un milieu à la fois créateur et buteur.

Indice de faisabilité : 4/10. Le FC Valence de l’insatiable Peter Lim va sans doute vendre son milieu de terrain emblématique, mais les pistes nationales sont pour l’instant privilégiées. L’Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont intéressés.

Carlos Soler, international espagnol de Valence pisté entre autres par l'Atlético Madrid Crédit: Getty Images

Enes Ünal (25 ans, Getafe)

Débarqué à Getafe depuis deux saisons, cet avant-centre a profité de sa deuxième saison pour définitivement montrer ses capacités de finisseur. Auteur de 16 buts en 37 matchs de Liga en 2021-2022, le Turc vient de réaliser son meilleur exercice en Liga au sein de l’avant-dernière attaque du championnat (33 buts). Lié aux Azulones jusqu’à 2025, il faudra payer une clause libératoire de 13,5 millions d’euros pour s’offrir les services d’un attaquant absent du Mondial au Qatar.

Indice de faisabilité : 5/10. La somme à dépenser ne paraît pas si élevée que cela pour les plus gros budgets du championnat de France. Mais il faudra sans doute éviter la concurrence des clubs anglais, ce qui est loin d’être gagné.

Les roublards :

Etienne Capoue (33 ans, Villarreal)

Maître d’œuvre du projet architectural d’Unai Emery à Villarreal, l’international tricolore ne suit pas l’actualité du football durant son temps libre mais il fait les choux gras de la presse depuis cette saison au-dessus des attentes pour le sous-marin jaune. Indéboulonnable, Capoue a participé activement au parcours homérique de son équipe en C1 en éliminant successivement la Juventus et le Bayern Munich avant de tomber avec les honneurs contre Liverpool. Avec encore une année de contrat et à bientôt 34 ans, l’ancien toulousain a vu sa côte de popularité monter en flèche et pourrait bien recevoir quelques propositions venues de l’Hexagone cet été.

Indice de faisabilité : 6/10. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa Conférence, Capoue pourrait se laisser tenter par une équipe également engagée en compétition européenne. Et s'il coiffait au poteau Axel Witsel pour intégrer l’effectif de l’OM ? En tout cas, Longoria y pense.

Etienne Capoue est un leader du Villarreal d'Unai Emery en Ligue des champions cette saison Crédit: Getty Images

Daniel Wass (33 ans, Atlético de Madrid)

Le milieu de terrain avait quitté la France après une douloureuse fin de saison 2014-2015 au sein d’Evian Thonon-Gaillard, il l’a retrouvé au début du mois lors de la victoire du Danemark face aux Bleus au Stade de France (2-1). Titulaire sur le flanc droit dans un 3-4-2-1, Wass a profité de cette parenthèse internationale pour prendre de l’air par rapport à sa situation compliquée en club. Arrivé en janvier à l’Atlético de Madrid en provenance du FC Valence, la recrue n’a joué que 45 minutes avant de se blesser et de squatter le banc des remplaçants. À vrai dire, il ne serait déjà plus dans les plans de Diego Simeone pour la prochaine saison alors que son contrat court jusqu’à juin 2023.

Indice de faisabilité : 4/10. Sur le papier, l’idée semble intéressante. Mais depuis son passage à l’ETG, le salaire de Wass a évolué. Pas sûr que tous des clubs de L1 puissent se permettre d’assumer un salaire aussi important pour un joueur au caractère bien trempé et sans réelle garantie sportive sur le long terme.

