Le 24 janvier sera une date cruciale pour l’histoire du FC Barcelone. C’est ce jour que les socios blaugranas éliront leur nouveau président. Une élection qui permettra indéniablement d’y voir plus clair sur l’avenir du club. Et après Joan Laporta, Victor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agusti Benedito ou encore Lluís Fernández Alál, c’est autour d’Emili Rousaud, ancien bras droit de Josep Maria Bartomeu d’annoncer sa candidature. Avec un projet très ambitieux.

"Notre équipe Els Millors als Barça (ndlr, les meilleurs au Barça) et son directeur technique sont déjà en contact avec deux joueurs qui sont des mega-cracks mondiaux. Il faut compléter l’équipe avec un ou deux joueurs importants, qui terminent leur contrat en 2021 et 2022. Sur indication de mon directeur technique, à condition qu’il retire ses plaintes et fasse le tri dans son entourage, nous travaillons au retour de Neymar au Barça. En décembre, je serais en mesure d’annoncer le nom du second et il ne laissera personne indifférent.”