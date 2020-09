Ses deux attaquants tricolores pour entourer Lionel Messi : Ronald Koeman a titularisé Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé aux côtés de la superstar argentine pour le premier match amical du Barça, ce samedi, contre Tarragone (17h00).

L'Argentin, a été conforté ce samedi au poste de capitaine aux côtés de Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto pour la saison 2020-2021, une semaine après avoir renoncé à son souhait de quitter le club et annoncé qu'il restait finalement au FC Barcelone.

Messi va débuter la première rencontre (amicale) de l'ère Ronald Koeman, sans ses acolytes sud-américains Luis Suarez et Arturo Vidal, non retenus par le nouveau technicien pour cette première convocation, et que la presse annonce du côté de l'Italie.