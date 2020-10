Et si le match passé sur le banc face à Ferencvaros (5-1) était une simple paranthèse pour Antoine Griezmann ? Vendredi en conférence de presse, Ronald Koeman a assuré que le champion du monde 2018 avait "des chances de jouer comme tout joueur" ce samedi face au Real Madrid. "Mais ce n'est pas bon de discuter de son poste à chaque match. Il y a d'autres joueurs que lui. Certes, c'est un joueur important, et on veut que tous les joueurs soient au meilleur niveau possible... Mais le plus important, c'est l'équipe. On va faire jouer les meilleurs pour obtenir le meilleur résultat possible", a affirmé l'entraîneur néerlandais avant la 7e journée de Liga.