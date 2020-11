Un coup oui, un coup non... Entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone, l'histoire peine toujours autant à décoller, entre morceaux de matches convaincants et d'autres beaucoup moins. Du classique depuis l'été 2019 et le mariage entre les Blaugrana et l'international français. Interrogé par France Football ce mardi, Eric Olhats, ancien conseiller du champion du monde, a livré son point de vue sur le sujet. Et pour lui, l'une des raisons de ce fiasco se nomme... Lionel Messi.