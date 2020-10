"Antoine est très fort mentalement. Il n'a aucun doute qu'il peut inverser la situation. Dans la rue, l'affection que les supporters lui portent est impressionnante. C'est différent que sur les réseaux sociaux", a ainsi affirmé Héctor Fernández, conseiller en communication de Griezmann et interrogé par Radio Marca. "On parle de Griezmann comme s’il avait échoué mais c’est un scandale. Il aimera et respectera toujours l'Atlético. Et s'il pouvait revenir ? Non. Il est bien à Barcelone", a-t-il ajouté. Pour l'instant ?