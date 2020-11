Bartomeu dehors, la renaissance du Barça ? "On va enfin reparler sportif"

Dans son communiqué, le Barça précise que le calendrier électoral s'ouvrira le 14 décembre, avec une réunion pour accepter les pré-candidats. Les élections seront ensuite officiellement convoquées le 16 décembre. Les candidats pourront rassembler les 2.257 signatures de soutien nécessaires pour valider leur candidature entre le 23 décembre et le 11 janvier. Et la campagne électorale s'étendra ensuite du 15 au 22 janvier. Les socios (supporteurs-actionnaires du club) pourront voter pour la première fois dans plusieurs bureaux de votes : au Camp Nou à Barcelone, mais aussi dans quatre autres villes de la région de Catalogne, en Andorre, ainsi que dans quatre ville du reste de l'Espagne (Madrid, Séville, Valence et Palma de Majorque).