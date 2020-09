Messi avait demandé à son club de toujours de résilier son contrat courant jusqu'en juin 2021, en vertu d'une clause de départ qui, selon le club, n'était plus valable cet été. "J'assume mes erreurs, et si j'en ai fait c'était seulement pour rendre le FC Barcelone meilleur et plus fort", ajoute le capitaine du Barça dans cette interview exclusive au journal barcelonais.