Gerard Piqué a la rancune tenace. Une semaine après la démission du désormais ex-président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, le défenseur central catalan a de nouveau critiqué l'ancien patron des Blaugrana mercredi soir à l'issue du match de C1 remporté par le Barça face au Dynamo Kiev (2-1). " Il était évident que le Barça était sur le déclin et que chaque saison, la situation était pire que la précédente ", a lâché le Barcelonais.

"Un nouveau conseil d'administration et un président vont bientôt arriver et les choses vont changer dans les prochains mois. Je peux vous dire par expérience que les résultats viendront bientôt. Nous pouvons encore faire de grandes choses", a renchéri Gerard Piqué, qui était l'un des plus grands opposants de Josep Maria Bartomeu dans l'équipe barcelonaise. Comme Lionel Messi, le défenseur catalan aurait également été victime du Barça gate, où certaines stars du vestiaire auraient été visées par une campagne de destabilisation sur les réseaux sociaux.