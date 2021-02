Un Barça à deux vitesses, mais les Catalans ont retrouvé le podium provisoire de la Liga. Après une première période fade au possible, le FC Barcelone s'est réveillé, ce mercredi face à Elche, lors du match en retard de la première journée de championnat. Lionel Messi a inscrit un doublé (48e, 9e) au Camp Nou, pour porter les Blaugrana vers une première victoire (3-0) depuis leur humiliation en Ligue des champions contre le PSG. L'Argentin est le nouveau meilleur buteur de la Liga (18 buts). Les hommes de Ronald Koeman reviennent à cinq points de l'Atlético de Madrid (55 pts), leader. Elche, 19e, s'enfonce un peu plus vers la relégation.

Trois minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, Lionel Messi s'est appuyé sur Martin Braithwaite en pivot et a trompé le portier d'Elche pour ouvrir la marque (1-0, 48e). Une fois ce cap passé, les Catalans se sont libérés et se sont montrés beaucoup plus créatifs. La Pulga s'est même offert un doublé après un incroyable travail de De Jong. Parti du milieu du terrain, le Néerlandais a remonté près de 40 mètres pour délivrer un caviar en retrait à l'Argentin (2-0, 69e). 18e but pour Léo Messi, qui passe donc devant Luis Suarez au classement des meilleurs buteurs de la Liga.