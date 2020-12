L'idée de le voir enfin s'imposer au Barça avait fait son chemin. La décision du Bayern Munich de ne pas le conserver et son retour en Catalogne ressemblaient à une seconde chance pour Philippe Coutinho. Mais moins de quatre mois après, son nom est à nouveau évoqué pour un transfert dans la presse espagnole. Son salaire et sa valeur marchande, aptes à soulager un peu les finances d'un club blaugrana dans le dur, n'y sont pas bien sûr étrangers. Mais la principale raison s'appelle Pedri.

Surtout, l'ancien de Las Palmas, où il a déjà fait ses preuves la saison passée en seconde division après être resté sous forme de prêt, joue simplement. Mais bonifie le collectif avec sa science de la passe, sa créativité et une compréhension du jeu hors norme. Cette façon de changer le jeu de son équipe rappelle d'ailleurs un certain Andrés Iniesta, que Pedri avoue avoir pour idole. " Il a une certaine ressemblance avec Andrés ", a reconnu Juan Carlos Valerón, l'ancien milieu de la Corogne, sur la Cadena Ser . " Notamment avec ses contrôles orientés, sa capacité à se sortir des espaces sur une touche ."

Comme Iniesta, son aptitude à comprendre le jeu avant les autres le rend lui aussi à part. Elle fait renaître un certain espoir en Catalogne. Et ne cesse de séduire Ronald Koeman, qui ne cache pas son admiration pour son crack. " C'est le joueur qui m'a le plus surpris ", a-t-il avoué à Mundo Deportivo en novembre. S'il le lance soit au coup d'envoi soit en cours du match, l'entraîneur néerlandais ne s'en passe d'ailleurs déjà presque jamais et ne l'a laissé qu'une seule fois sur le banc cette saison (ndlr : contre Ferencvaros en Ligue des champions).

Koeman l'utilise au milieu, sur un côté et même une fois comme piston devant la défense avec Frenkie de Jong contre Osasuna. "Il fait l'unanimité. Contre la Real Sociedad, c'était une bénédiction pour l'équipe, a-t-il encore salué vendredi. Il est également devenu clair qu'il avait une complicité particulière avec Messi. Cela arrive parfois. Deux joueurs se comprennent de manière naturelle". Les talents reconnaissent souvent les talents. Et depuis quelques rencontres, le lien entre le jeune prodige et le sextuple Ballon d'Or argentin est criant. Les deux se trouvent. Se recherchent. Et parlent le même football. Une connexion qui pourrait devenir l'un des atouts du Barça. Ce qui rappelle de bon souvenir à plus d'un fan blaugrana, pas mécontent de trouver une éclaircie dans cette période d'ombre.