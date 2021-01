Le Barça continue d'avancer sans beaucoup de panache. Les joueurs de Ronald Koeman sont allés décrocher une nouvelle difficile victoire sur le terrain du promu Elche, dimanche, dans le cadre de la 20e journée de Liga (0-2). Le volontaire Frenkie De Jong a ouvert le score en fin de première période (39e) avant d'offrir le but du break au nouvel entrant Riqui Puig dans les dernières instants d'une rencontre dispuéte sur un petit rythme (89e). Les Catalans enchaînent tout de même un quatrième succès en championnat qui leur permet de rester à la troisième place à trois longueurs du Real Madrid et sept de l'Atlético, leader. Elche glisse en avant-dernière position.

Suarez, erreur historique du Barça et une révolution inaboutie

Football Transferts - Özil : "Fenerbahce, mon club de coeur" IL Y A UNE HEURE

Toujours privés de Leo Messi qui purgeait son second et dernier match de suspension, les Blaugrana sont entrés timidement dans le match face à des promus d'abord volontaires sur leur pelouse. Alignés en 4-3-3 avec un trio d'attaque composé d'Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Martin Braithwaite, les visiteurs barcelonais ont pu compter sur leurs Français pour commencer à porter le danger dans la surface adverse.

Griezmann impuissant, De Jong se démène

Le remuant Dembélé a frappé un coup franc sur la droite vers une tête difficile de Griezmann pour un premier tir que Badia a stoppé facilement (12e). Face à la maîtrise collective catalane, Elche a reculé dans ses trente derniers mètres mais son gardien n'a pas eu beaucoup de travail car les Barcelonais ont montré peu d'inspiration et de précision offensive. Jordi Alba (29e) et Pedri (36e) ont tiré à côté de la cible.

Peu en vue sur la gauche, Braithwaite a tout de même réussi à adresser un petit centre que Diego Gonzalez a maladroitement taclé vers la cage de Badia devant Griezmann et De Jong, qui avait suivi, a pu facilement pousser le ballon au fond des filets (0-1, 39e). Auteur de son 3e but de la saison en championnat, le Néerlandais de 23 ans a déjà davantage marqué en un an et demi en Liga (5 réalisations) qu'en cinq ans en Eredivisie (4 buts).

Ter Stegen tient encore la baraque

S'il a réussi à débloquer la situation peu avant la pause, le Barça n'a pas fait ce qu'il fallait pour se mettre à l'abri en seconde période. Il a ronronné et même connu une belle frayeur quand Emiliano Rigoni a profité d'une perte de balle de Mingueza dans son camp après une mauvaise de Ronald Araujo pour filer dans l'axe et venir défier Marc-André Ter Stegen (56e). Le portier allemand a toutefois remporté le duel et sauvé les siens.

Si Pedri a continué à porter le ballon vers l'avant, ses coéquipiers sont restés prudents et peu dynamiques. Dembélé qui manquait de forces après ses efforts de la première période a cédé sa place à Francisco Trincao, auteur d'une entrée en jeu convaincante (75e). Celle de Puig dans les dernières minutes (87e) a été encore plus remarquée car le joueur de 21 ans a très vite marqué le but du break d'une tête au second poteau sur un petit centre de De Jong (0-2, 89e). Du haut de son 1,69m, Puig a signé son tout premier but avec le Barça qui s'en est sorti malgré l'absence de Messi.

Football Transferts - Özil : "Fenerbahce, mon club de coeur" IL Y A UNE HEURE