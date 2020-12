Le Real Madrid enchaîne. Les hommes de Zinédine Zidane sont repartis de la pelouse d'Eibar avec une cinquième victoire de rang, toutes compétitions confondues (1-3). Après une entame canon, les Merengue ont dû faire montre de résistance face à des Basques aussi solides que décomplexés. C'est encore une fois Karim Benzema, auteur d'un but et de deux passes décisives, qui a été le grand artisan du succès. Il permet au Real de remonter à hauteur de l'Atlético Madrid, qui compte deux matches en moins.

Un gros quart d'heure, et puis le Real Madrid est retombé dans ses travers jusqu'à s'en sortir, comme toujours depuis quelques jours. Voilà comme nous pourrions résumer ce match, qui avait idéalement démarré pour les Madrilènes. A l'aise techniquement et inspirés collectivement, ils ont d'abord fait vivre un véritable supplice aux joueurs d'Eibar. Karim Benzema s'est permis de vite bonifier un service piqué de Rodrygo pour ouvrir le score (0-1, 6e) avant de servir parfaitement Luka Modric pour confirmer la mainmise (0-2, 13e). Une tête manquée de peu de Benzema plus tard (16e), et on voyait les visiteurs filer vers une victoire facile.

Encore du grand Benzema

C'était oublier l'abnégation d'Eibar, qui a commencé à y croire grâce à son pressing très haut. Le Real Madrid s'est mis à douter, surtout après la réduction du score signée Kike Garcia, d'une frappe sublime (1-2, 28e). Les Basques avaient largement le temps de capitaliser sur leur but pour gagner en confiance et créer l'exploit. Ils sont finalement passés tout près, puisque Yoshinori Muto a joué de maladresse (40e) et aurait pu obtenir un penalty sur un bras décollé de Sergio Ramos (81e). Proche de la bourde, l'emblématique capitaine du Real s'est rattrapé avec un retour ô combien déterminant sur Pedro Bigas (90e+1). Sur l'action suivante, Lucas Vazquez a plié l'affaire grâce à un une-deux avec Benzema (1-3, 90e+2).

Nouvelle victoire en trompe-l'œil pour le Real Madrid, qui continue d'alterner l'excellent et le nettement moins bon au sein d'un même match. Pour le moment, ces prestations à deux visages suffisent pour empiler les bons résultats et partager la tête de la Liga avec son voisin de l'Atlético. Il faut néanmoins se rappeler que les Merengue ont deux matches d'avance sur les Colchoneros et que cette bataille à deux pourrait durer encore très, très longtemps.

