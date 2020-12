C’est ce que l'on appelle un derby à sens unique. Sans avoir à forcer son talent, le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée d’une pauvre équipe de l’Atlético Madrid, incapable de se procurer la moindre occasion franche lors de la première heure de jeu (2-0). Une tête de Casemiro sur corner et une puissante frappe de Carvajal, détournée dans son but par Oblak après un rebond sur son porteau, ont permis aux joueurs de Zinédine Zidane d’infliger leur première défaite de la saison aux Colchoneros. Mais surtout, de revenir à trois petits points de leur victime du soir en tête de Liga.

Alors que l’on pouvait logiquement penser à un choc alléchant, ce premier Real-Atlético de la saison a été bien décevant. La faute à une équipe de l’Atlético étrangement passive, attentiste et inoffensive dès le coup d’envoi. Décidant de laisser le jeu au Real Madrid, les Colchoneros auraient pu avoir en tête de tenir le score dans le but de prendre l’avantage lors de la première erreur de leurs adversaires, mais il n’y en a rien été.

Et le tacticien de l’Atlético n’a pas été tendre avec ses joueurs, sortant Felipe, Herrera et Carrasco à la pause. Et si cette décision n’a pas changé la physionomie de la rencontre, elle aura au moins eu comme conséquence d’offrir quelques occasions aux Colchoneros. Mais Thomas Lemar n’a pas réussi à cadrer son tir à la retombée d’un centre de Llorente (55e).