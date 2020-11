Le Real a eu ce qu’il méritait. Mené au score dès le coup d’envoi puis battu 2-1 par une valeureuse équipe d’Alavés à la suite d’une grossière erreur de Thibaut Courtois, le champion d’Espagne en titre poursuit son triste début de saison. Avec ce troisième match consécutif sans victoire en Liga, les coéquipiers d’Eden Hazard, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, stagnent à la 4e place et pointent déjà à six longueurs de la Real Sociedad. Alavés, qui a marqué grâce à Lucas Perez et Joselu, remonte dans la première partie de tableau.