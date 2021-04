Superbe semaine pour le Real Madrid. Victorieux de Liverpool en Ligue des champions en milieu de semaine (3-1), les joueurs de Zinédine Zidane ont remis cela, samedi soir en Liga, face au Barça dans un Clasico dantesque (2-1). Benzema (13e) et Kroos (28e) ont logiquement donné deux buts d'avance aux Merengue en première période. Les Barcelonais ont réagi après la pause et réduit le score par Mingueza (60e) pour s'offrir une fin de match épique sous un véritable déluge. Malgré l'expulsion de Casemiro (90e), les Madrilènes ont tenu et s'emparent provisoirement du fauteuil de leader avec le même nombre de points que l'Atlético, qui défiera le Betis, dimanche.

En misant initialement sur un 3-5 2 aux dépens de Griezmann pour contrôler le ballon dans l'entrejeu, Koeman est tombé à pieds joints dans le piège tendu par Zidane. Car si le Barça a effectivement nettement dominé au niveau de la possession (près de 70% en première période comme en seconde), il s'est livré en jouant haut sans réussir à peser en attaque. Seul devant, Dembélé n'a pas pu porter le danger dans la surface adverse même s'il aurait peut-être pu obtenir un penalty (36e). Les pistons Dest et Alba, eux, ont été contenus dans les couloirs laissant dans le même temps trop d'espaces dans leur dos à Vinicius et Valverde.

Benzema montre la voie

Choisi pour occuper le côté droit de l'attaque madrilène, l'Uruguayen a joliment justifié la confiance de son coach en signant une superbe percée avant de décaler Vazquez dont le centre venu de la droite a été superbement repris d'une talonnade au premier poteau par Benzema (1-0, 13e). Auteur de son 7e but sur ses 9 derniers matches de Liga, l'avant-centre en est désormais à 19 réalisations en championnat cette saison.

Son compère Vinicius s'est également montré tranchant sur les contres madrilènes et a notamment obtenu un coup franc que Kroos a envoyé au fond des filets avec l'aide involontaire de Dest puis de Jordi Alba et les Merengue ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés (2-0, 28e). Derrière une défense qui n'a pas su prendre ses responsabilités, Ter Stegen a fini par réaliser un arrêt en se couchant sur une reprise de Vazquez après un tir de Valverde venu s'écraser sur son poteau droit (34e).

Messi inoffensif

Défaillant dans tous les secteurs du jeu, le Barça comptait logiquement deux buts de retard à la pause et Koeman s'est décidé à revoir ses plans pour lancer Griezmann à la place de Dest et revenir à une arrière-garde à quatre éléments. Repositionné arrière droit, Mingueza a pu davantage chercher à combiner avec Dembélé et sa volonté offensive a été récompensée par la réduction du score aux six mètres sur une passe en retrait d'Alba (2-1, 60e).

Le Barça a dès lors poussé fort et le match a tourné au combat de boxe mais Alba a buté sur Courtois (63e) alors que Vinicius venait de trouver le poteau droit de Ter Stegen (62e). Toujours mordants, les Madrilènes ont bien failli frapper encore (66e et 68e) tandis que le volontaire Mingueza est passé tout près du doublé (71e). Le Real a dangereusement reculé mais Braithwaite, à peine entré en jeu pour les dix dernières minutes, n'a obtenu le penalty qu'il espérait après un léger accrochage de Mendy (83e).

Dans sa position axiale reculée, Messi, lui, est resté peu dangereux car souvent trop loin de la zone de vérité et a manqué de précision sur ses coups de pied arrêtés. Malgré l'expulsion de Casemiro (90e) et une frappe sur la barre d'Ilaix à l'ultime seconde, le Barça n'a pas réussi à arracher l'égalisation et tombe après 6 victoires de suite en championnat. Le real de Zidane, lui, décroche un 6e succès de rang toutes compétitions confondues et met la pression sur son voisin de l'Atlético.

