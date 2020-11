Sans les artistes habituels (Joao Felix remplaçant, Luis Suarez et Diego Costa absents), Thomas Lemar a décidé de prendre les choses en main. Sans réussir à être décisif, le Français a été le joueur le plus en vue à Mestalla, lors de la victoire des siens sur Valence (0-1), obligeant notamment Jaume Domenech à deux parades difficiles en première période. Actif et entreprenant, le gaucher a ainsi été élu homme du match. Mais l’essentiel est ailleurs.

L'Atlético continue sa folle série et ressemble un peu plus à un favori

Car Lemar vient ajouter sa touche personnelle à une escouade qui n’en finit plus d’impressionner, avec notamment six victoires de rang en Liga et surtout toujours invaincue sur la scène nationale. "Il y a eu de gros progrès depuis le mois d'avril, depuis le match merveilleux de Liverpool (1-0, 2-3 en 8e de finale de C1, NDLR), a exposé Simeone. Le retour en Liga avait été très bon, et l'équipe commençait déjà à montrer des signes encourageants. C'est la conséquence de la progression de tous les footballeurs". De quoi voir venir la suite avec envie. Mais surtout avec beaucoup d’ambition.