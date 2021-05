Touché face au Barça, Thomas Lemar souffre d'une blessure à la cuisse gauche, a annoncé lundi l'Atlético Madrid. "Après avoir réalisé des examens, le diagnostic montre qu'il souffre d'une blessure myotendineuse à la cuisse gauche", explique l'Atlético dans un communiqué. Selon la presse espagnole, il devrait manquer les deux prochaines rencontres de Liga, mercredi face à la Real Sociedad et dimanche contre Osasuna.

Liga Zidane, "en colère" : "Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu" IL Y A 16 HEURES

Lors du match face au Barça, l'ancien Monégasque est resté longtemps assis au sol après un choc avec Pedri, se tenant l'arrière du genou gauche, l'air dépité. Il a ensuite quitté le terrain avec l'aide des soigneurs en boitant légèrement à la 14e minute, remplacé par Saul Niguez. Le champion du monde de 25 ans, revenu en sélection en mars après plus d'un an d'absence, a été titulaire lors des deux dernières rencontres des Bleus, au Kazakhstan (2-0) et en Bosnie-Herzégovine (1-0), disputées dans le cadre des qualifications au Mondial-2022. Didier Deschamps doit annoncer le 18 mai sa liste pour l'Euro (11 juin-11 juillet).

Liga Au bord du gouffre, le Real sauve les meubles IL Y A 17 HEURES