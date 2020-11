C'est une nouvelle sortie qui a d'ores et déjà trouvé de l'écho en Espagne. Après son ancien conseiller Eric Olhats, qui a pointé du doigt le " régime de terreur " que fait régner Lionel Messi au Barça, Antoine Griezmann a vu son oncle plus ou moins en faire de même mercredi soir. Interrogé par M6, Emmanuel Lopes a emboîté le pas à Olhats.

"J'étais persuadé qu'Antoine n'allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour... Je sais ce qu'il se passe à l'intérieur, donc ce n'est pas facile", a-t-il lâché, assurant qu'il y avait des choses "qu'il ne pouvait pas dire". "En gros à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d'une façon à faire plaisir à certaines personnes. Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas... Antoine a besoin de travailler (...) Il a besoin de beaucoup d'efforts pour être bon", a-t-il ajouté.