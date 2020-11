La défiance n'avait fait qu'aggraver le problème. L'autre méthode, radicalement opposée, commence peu à peu à porter ses fruits. Conforté, titularisé puis mis sur orbite, Antoine Griezmann est encore passé par tous les états lors du large succès du Barça face au Betis Séville (5-2), ce samedi. Décisif à deux reprises, le Français semble bel et bien sur le chemin de la rédemption. Même s'il sera long.

Tombé très bas ces dernières semaines, Griezmann ne retrouvera pas ses plus belles hauteurs en un claquement de doigts. Après tout, son mal est psychique bien avant d'être technique. Et nul ne sait si, débarrassé de tous ses doutes, il aurait été capable de convertir ses trois premières énormes occasions du jour (5e, 11e, 27e). " Pour rater des opportunités, vous devez quand même être présent , a rappelé son entraîneur après le match. Vous devez faire preuve de caractère pour continuer à travailler."

Il faut tout de même croire que la nouvelle approche de Ronald Koeman, qui l'a épargné face à la presse et constamment aligné d'entrée lors des quatre dernières rencontres du Barça, a remis l'international tricolore dans le jeu.

L'équilibre est encore fragile. Griezmann a parfois l'air d'être toujours sur un fil, même si son échec aux onze mètres n'a peut-être rien à voir avec la tête mais plutôt à l'audace de Claudio Bravo, parti du bon côté pour stopper la tentative d'un joueur qui n'a plus aucun secret pour lui après l'avoir côtoyé durant cinq saisons pleines à la Real Sociedad. Mais il s'agissait tout de même du quatrième échec consécutif de l'attaquant de 29 ans dans cet exercice et ce chiffre-là traduit plus sûrement un manque de confiance qui a (trop) duré.