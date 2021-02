Le Barça est bien malade. Après leur déconvenue en Ligue des champions face au PSG (1-4), les Blaugrana n'ont pas su rebondir en Liga et ont loupé le coche face au modeste promu Cadix en n'obtenant qu'un match nul à domicile lors de la 24e journée (1-1). Malgré une évidente supériorité et un but sur penalty de Leo Messi (32e), les joueurs de Ronald Koeman ont ronronné et ont été punis en fin de match par Alex Fernandez qui a transformé un penalty concédé par Clément Lenglet (89e). Ils pourraient perdre leur 3e place du classement au profit du FC Séville qui jouera lundi contre Osasuna.