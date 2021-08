Une frappe surpuissante du gauche pour offrir un point au Barça : samedi soir, à Bilbao (1-1), Memphis Depay a fini de convaincre pour ses débuts avec le club catalan. L'attaquant néerlandais, recruté cet été après sa fin de contrat à Lyon, avait déjà conquis en préparation, avant de régaler le public du Camp Nou dimanche dernier. A San Mames, il a confirmé le tout en ouvrant son compteur but pour éviter une déconvenue aux Blaugrana.

Un moment spécial pour l'ancien joueur de Manchester United. "C'est un sentiment magnifique de marquer. Je ne peux pas vraiment savourer parce qu'on n'a pas pris les trois points. Mais marquer mon premier but pour le club est bien, ça représente beaucoup, et je veux apporter encore plus", a-t-il déclaré au micro du club à l'issue de la rencontre.

Liga Fekir le revanchard, l'héritier Depay : les 10 joueurs à suivre cette saison HIER À 20:25

Un but qui signifie beaucoup pour le joueur de 27 ans… et son entraîneur Ronald Koeman, à l'origine de sa venue. "Il a été important, surtout en seconde période, il a cassé les lignes, il a été bon avec sa vitesse balle aux pieds. Il a fait un grand match. C'est un grand joueur, c'est pour cela que nous l'avons recruté", a réagi l'entraîneur barcelonais.

Quand tu arrives au Barça, il faut de la personnalité

Ce dernier connaît bien son poulain, pour l'avoir déjà coaché avec les Pays-Bas. "Pour moi ce n'est pas une surprise, a-t-il poursuivi. Il a marqué un grand but, sa dernière occasion (manquée) est vraiment dommage. Il s'est très vite adapté à notre jeu. Il est déjà très important pour nous. Quand tu arrives dans une équipe comme le Barça, il faut avoir de la personnalité pour t'imposer, car la pression est plus forte que dans d'autres clubs".

Pour le moment, la pression glisse sur les épaules de Memphis, qui régale déjà avec certains gestes techniques dont il a le secret, et qui aurait pu gonfler un peu plus ses statistiques avec plus d'efficacité de sa part… ou de celle de ses coéquipiers. Ces derniers semblent en tout cas, eux aussi, ravis de pouvoir s'appuyer sur lui.

Appréciable d'avoir un joueur de ce niveau

"C'est appréciable d'avoir un joueur de ce niveau, a reconnu Antoine Griezmann au coup de sifflet final. On fait en sorte qu'il se sente le mieux possible dans le groupe et sur le terrain". Memphis ne remplacera par Lionel Messi, cela va de soi. Mais en l'absence de Sergio Agüero, blessé, son adaptation express est loin d'être du luxe.

"Aujourd'hui, il a 27-28 ans, il est passé par Manchester United, par Lyon, je crois que c'est l'âge parfait pour venir montrer ses talents avec nous", a estimé Koeman. Pour le moment, le timing semble parfait pour tout le monde.

Euro 2020 Deschamps assume l'échec des Bleus à l'Euro : "Je suis le seul responsable" 20/08/2021 À 07:47