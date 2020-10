L'an II d'Antoine Griezmann au FC Barcelone vient à peine de débuter. Mais, déjà, tout porte à croire que la deuxième saison du Français en Catalogne sera très différente de la première. C'est en tout cas ce qu'ont laissé penser les dix derniers jours écoulés durant lesquels le joueur et son entraîneur ont porté leurs désaccords devant les micros par le biais de sous-entendus et de messages très clairs.

L'arrivée de Ronald Koeman a marqué une rupture profonde pour de nombreux (ex)joueurs Blaugrana et Griezmann en fait partie. Sur le terrain, le fond du problème est resté le même - nous y reviendrons. En dehors, l'atmosphère s'est chargée. Au cours de son premier exercice, le meneur des Bleus s'était gardé de mettre des mots sur ses maux, même si son langage corporel et son rendement avaient fini par parler à sa place.

Autre entraîneur, autre ambiance. Les problèmes durent, la situation n'a pas franchement évolué : Griezmann n'a toujours pas trouvé sa place dans le onze barcelonais. Avec Koeman comme avec ses prédécesseurs, l'international tricolore n'évolue pas à son poste préférentiel, à savoir dans l'axe du terrain. Le rôle encore plus central accordé à Messi, l'explosion d'Ansu Fati et les prestations encourageantes de Philippe Coutinho l'ont repoussé sur l'aile droite. Et lorsqu'un changement offensif doit être opéré, il est toujours le premier sacrifié.

DD n'est pas suffisamment friand de ce type de déclarations pour ne pas y voir, entre les lignes, une volonté nouvelle du joueur. Le Français n'a pas l'intention de vivre une seconde saison dans ces conditions et il compte bien user de tous les moyens possibles pour le faire comprendre. Le 7 octobre dernier, Mundo Deportivo assurait d'ailleurs que l'entourage de Griezmann avait contacté le club pour demander "plus de respect" à l'égard de l'international tricolore.

Mercredi, après Croatie - France, le joueur de 29 ans en a remis une couche, expliquant au micro de TF1 que le coach des Bleus savait "où le mettre". Koeman a saisi le sous-entendu et ne s'est pas gêné pour donner une autre ampleur à la polémique, ce vendredi. "Chacun est libre de dire ce qu'il veut, a réagi le technicien batave. Nous avons parlé [...] et je lui ai dit que je cherchais le meilleur pour l'équipe. Il peut aussi jouer 10 ou 9, mais à la fin, c'est moi qui décide ce qui est le meilleur pour l'équipe. S'il préfère jouer ailleurs, c'est comme ça, mais on ne peut pas jouer avec 10 joueurs au poste de numéro 10. [...] L'entraîneur commande et le joueur doit offrir ce qu'il a de mieux sur le terrain."