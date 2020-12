"Oui, on aura du public (en 2021). On commencera avec peu (de gens), puis on verra", a annoncé Javier Tebas, le président de LaLiga, à la Sexta. Interrogé sur la date du retour du public dans les stades de football professionnel, Tebas a répondu : "pour janvier, on l'espère". Depuis la fin du confinement du printemps dernier, le public n'est pas autorisé à assister à des matches dans des stades en Espagne. Et pour permettre le retour du public, LaLiga devra d'abord obtenir le feu vert du gouvernement.