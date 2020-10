L'Atlético Madrid n'y arrive plus. Après son feu d'artifice inaugural contre Grenade (6-1), le club madrilène a bouclé un deuxième match nul et vierge de rang samedi, contre Villarreal. Malgré un duo d'attaque formé du vétéran uruguayen Luis Suarez et de la pépite portugaise Joao Felix, les Colchoneros n'ont pas trouvé la faille face aux joueurs d'Unai Emery. Ils avaient déjà fait match nul 0-0 mercredi à Huesca, pourtant une équipe largement à leur portée sur le papier.