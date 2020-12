Le match a été à la hauteur de ce qui était écrit sur le papier : la meilleure défense de Liga, et même des 5 grands championnats européens, face à la 19e attaque du championnat. Marc Cucurella et Francisco Portillo ont eu beau répéter les centres, il y avait soit un tacle de Felipe (22e), soit une tête sans conviction d'Angel Rodriguez (34e), soit un tir précipité du défenseur central Xabier Etxeita (36e). Et c'est sans évoquer les transversales trop longues pour sauter le milieu de terrain, ou les coulissements très justes du bloc défensif madrilène pour faire déjouer les Azulones. Le plan de jeu était infaillible, surtout après le but de Suarez.