L'Atlético Madrid s'est imposé sur la pelouse d'Osasuna (1-3), samedi, grâce à un doublé du jeune prodige portugais Joao Felix (20 ans), sur pénalty (43e) puis d'une frappe à l'entrée de la surface (69e), ainsi qu'un dernier but de Lucas Torreira (89e). Les Colchoneros remontent ainsi à la troisième place provisoire au classement. Le but d'Ante Budimir, en fin de match (80e), n'a rien changé.

"Felix ? L'an dernier, déjà, on a vu sur pas mal de moments qu'il avait ces qualités, a réagi Diego Simeone à l'issue de la rencontre. En début de saison, après son retour de blessure, contre Villarreal... Il a déjà connu des passages importants. Mais aujourd'hui, si tout le monde parle de lui de cette manière, c'est parce qu'il est régulier, pour sa continuité. Et ça, ça vient avec du temps. L'an dernier, je vous disais que c'était une étape de transition, qu'il nous fallait du temps. Mais aujourd'hui, ils performent tous très bien". Et l'Atlético parvient à gagner même sans Suarez.