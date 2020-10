Antoine Griezmann a retrouvé le sourire, mais le Barça toujours pas. Alors que le Français a enfin ouvert son compteur but cette saison avec les Blaugrana, le club catalan a été tenu en échec sur la pelouse d’Alaves (1-1), enchaînant un quatrième match sans succès en championnat. Une nouvelle contre-performance pour les joueurs de Ronald Koeman, pourtant à 11 contre 10 pendant une demi-heure, qui les laisse dans le ventre mou de la Liga.

Il y a deux FC Barcelone cette saison. Celui de la Ligue des champions, où le club espagnol enchaîne les victoires (2 en 2 matches dont celle face à la Juve un peu plus tôt cette semaine), et celui en championnat, où les coéquipiers de Gérard Piqué n’avancent plus depuis un mois, et une victoire face au Celta Vigo. Face à une équipe héroïque défensivement, dans un soir où l’impression d’une équipe en échec offensivement s’est confirmée, malgré un avantage numérique en fin de match, le Barça a encore dû partager les points ce samedi.

Griezmann buteur, Messi pas en réussite

Il pointe ainsi, avec deux matches de retard, à huit longueurs du Real, qui l’a battu la semaine passée dans le Clasico. Et encore, le club aux 26 titres de champion d’Espagne aurait pu faire pire. Car sur une grosse erreur de Neto, Barcelone s’est retrouvé, à la surprise générale, mené par Alaves. L’équipe de Pablo Machin, regroupée autour de sa surface, a fait admirer sa capacité à sortir proprement et rapidement le ballon pour aller inquiéter son adversaire en contre. Et le remplaçant de Ter Stegen a fait une fleur à Alavés, en manquant son contrôle sur une passe en retrait de Piqué pour permettre à Luis Rioja d’ouvrir le score (1-0, 31e).

Certes, Alaves a eu beaucoup de réussite, pour qu’un seul des 25 tirs tentés par Lionel Messi et cie, ne rentre. Et il a pu compter sur un gardien en grande forme, Fernando Pacheco, auteur de six parades, dont une sublime face à l’Argentin (65e) alors que les Blaugrana, qui ont monopolisé le ballon (80% de possession) étaient en train de renverser le match. Car quelques secondes après l’expulsion de Jota (62e), Griezmann a enfin vu la lumière au bout de son tunnel de matches sans but, en égalisant d’un beau piqué (1-1, 63e).

Mais aucun de ses partenaires n’a réussi à l’imiter ensuite, et lui-même s’est vu refuser le doublé pour une position de hors-jeu de Trincao qui l’avait servi sur un plateau (71e). A l’image d’un Lionel Messi qui aura multiplié les tentatives de frappes contrées, à côté ou totalement ratées, les Catalans ont enchaîné mauvais choix et gestes manqués pour laisser les Basques en joie au moment du coup de sifflet final. Réaction impérative attendue face au Betis Séville de Nabil Fekir la semaine prochaine.

