De plus, les relations entre l'ex-attaquant de la Real Sociedad et Ronald Koeman sont fraîches. Surtout après les déclarations d'Antoine Griezmann après Croatie-France (1-2) jeudi dernier. "Le coach (Didier Deschamps) sait où me mettre, je profite de cette situation, de cette place (second attaquant) et de la confiance du coach et de mes coéquipiers", déclarait-il il y a six jours. Des propos mal pris par le technicien néerlandais. "C'est moi qui décide ce qui est le meilleur pour l'équipe", avait-il répondu dès le lendemain. Une passe d'armes qui a confirmé la difficulté d'intégration d'Antoine Griezmann dans le dispositif du Barça depuis son arrivée à l'été 2019.