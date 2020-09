Ronald Koeman commence parfaitement sa mission au Barça. Pour la première en match officiel de son nouvel entraîneur, le FC Barcelone a très largement dominé Villarreal ce dimanche soir au Camp Nou (4-0), lors de la 3e journée de Liga. Malgré le départ de Luis Suarez à l'Atlético Madrid, le manque d'un véritable buteur n'a pas perturbé les plans des Blaugrana, vainqueurs grâce à un doublé d'Ansu Fati (15e, 19e), un but de Lionel Messi sur penalty (35e, 3-0) et un but contre son camp de Pau Torres (45e, 4-0). Une démonstration en première mi-temps et une seconde période pleine de contrôle. Prochain match pour le FC Barcelone dans quatre jours avec un déplacement au Celta Vigo, avant la réception du FC Séville.