Pragmatique, le Barça de Ronald Koeman réalise un très joli coup. Les Catalans sont allés l'emporter sur la pelouse du FC Séville, samedi, dans le cadre de la 25e journée de Liga dans un duel pour le podium (0-2). Ousmane Dembélé a ouvert le score (29e) mais les visiteurs, dominateurs, ont dû attendre la fin de match et un but de Lionel Messi pour faire le break (85e). Ils laissent leurs victimes du jour à la 4e place, s'emparent provisoirement de la 2e devant le Real Madrid, qui joue lundi, et reviennent à deux petites longueurs de l'Atlético, qui compte deux matches de retard.