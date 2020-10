Cinq ans après sa dernière victoire au stade de Balaidos, le FC Barcelone est parvenu à se défaire du Celta Vigo (0-3) ce jeudi, dans le cadre de la quatrième journée de la Liga. Les hommes de Ronald Koeman auront soufflé le chaud et le froid avec d'un côté les buts inscrits par Ansu Fati (11e), Olaza contre-son-camp (51e) et Sergi Roberto (90e+5), et de l'autre l'expulsion de Clément Lenglet (42e) qui aurait pu totalement déstabiliser l'organisation catalane. Il n'en a rien été et c'est donc une seconde victoire en deux matches pour les Catalans depuis la reprise, avec au passage sept buts inscrits, pour aucun encaissé. Ce Barça, sauce Koeman, a déjà du piquant.

Liga Fati, première vedette de l’ère Koeman 29/09/2020 À 10:54

Pour son deuxième match de championnat sur banc du FC Barcelone, le coach néerlandais avait décidé de faire confiance au onze qui avait débuté il y a quelques jours, lors de la victoire écrasante du Barça face à Villarreal (4-0). Et Koeman a rapidement été conforté dans son choix avec l'ouverture du score d'Ansu Fati, auteur de son troisième but en deux matches de Liga (0-1, 11e). Dominateurs relativement tranquilles, les Blaugrana ont pourtant connu une première turbulence peu après la demi-heure de jeu. En position de dernier défenseur, Gérard Piqué a soudainement plaqué Denis Suarez au sol. Mais le défenseur a finalement été sauvé par le VAR, qui a signalé un hors-jeu préalable de son adversaire.

Griezmann, victime de... Lenglet

Sauvée, la défense catalane ? Pas du tout. Car quelques minutes plus tard, Clément Lenglet a commis l'irréparable. Une main dans la figure de Suarez (encore lui), synonyme de deuxième jaune pour le Français, expulsé pour de bon (41e). Un Tricolore dehors par la volonté de l'arbitre, et un autre par celle de son entraîneur. Préférant conserver Fati sur la pelouse, Koeman a pris la décision de sortir Griezmann pour rééquilibrer son équipe et faire entrer Ronald Araujo (45e+1). Une fin de soirée très précoce pour un "Grizi" bien peu à son aise devant le but quarante-cinq minutes durant.

Pour ses partenaires, la musique a été différente (et bien plus agréable aux oreilles catalanes) en seconde période, avec un sujet maîtrisé et deux buts supplémentaires. Car après le csc du malheureux Lucas Olaza (0-2, 51e), le but de Sergi Roberto inscrit dans les arrêts de jeu (0-3, 90e+5) est venu agrémenter une soirée décorée aux couleurs blaugrana. Peu inspiré offensivement, le Celta a quant à lui manqué trop d'occasions face à un Neto impérial devant la cage barcelonaise, pour pouvoir espérer autre chose qu'une défaite.

Avec ses deux succès probants depuis la reprise du championnat espagnol, le Barça fait forte impression et va devoir confirmer sa forme actuelle face à un adversaire d'un autre calibre que les modestes Galiciens. Le 4 octobre prochain, Messi et consorts seront ainsi opposés au récent vainqueur de la Ligue Europa, le FC Séville. Ce sera le premier véritable test qui permettra de savoir si oui ou non, le Barça version Koeman peut faire oublier les déceptions de l'an passé.

Serie A 14 cas de Covid au Genoa, Baldé également positif à la Sampdoria avant son transfert 28/09/2020 À 21:25