Le FC Séville se relance de la meilleure des manières. Même s'ils n'ont pas réellement brillé, les joueurs de Julen Lopetegui ont remporté le derby face au Betis, dimanche, lors de la 27e journée de Luiga (1-0). Un but de Youssef en-Nesyri suffit pour faire le bonheur des Blanquirrojos qui renouent avec le succès après quatre résultats décevants et confortent leur quatrième place. Les Beticos de Manuel Pellegrini, eux, subissent un coup d'arrêt et restent sixièmes.

Plus d'informations à suivre...

Ligue des champions Même Messi et Ronaldo n'ont jamais réussi ça : "Haaland va marquer son époque" 09/03/2021 À 23:39

Ligue des champions La monstre Haaland bourreau du FC Séville 09/03/2021 À 21:57