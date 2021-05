Sans forcer son talent, le Real Madrid reste au contact. Facile vainqueurs de Grenade (1-4), les Madrilènes récupèrent leur deuxième place et, avec 78 points, restent à l’affût d’un faux pas de l’Atlético lors des deux dernières journées. Les joueurs de Zinédine Zidane en ont profité également pour prendre deux points d’avance sur Barcelone. Luka Modric (0-1, 17e) et Rodrygo (0-2, 45e+1) avaient fait la différence en première période pour les Merengue avant qu’Alvaro Odriozola (1-3, 75e) et Karim Benzema (1-4, 76e) n’assurent le succès après la réduction du score de Jorge Molina (1-2, 71e).

Face au pressing inexistant de Grenade en première période, le Real Madrid n’a eu aucun mal à prendre le contrôle de la rencontre. À force d’être installés dans la moitié de terrain adverse, les Madrilènes ont logiquement pris les devants après une superbe louche de Miguel Gutierrez que Luka Modric a converti d’une frappe du gauche entre les jambes de Rui Silva (0-1, 17e). Vinicius Junior a alors manqué plusieurs occasions de faire le break (9e, 30e, 45e) en tardant à prendre une décision entre frappe et passe. Occasion qu’a su saisir son compatriote Rodrygo dans la foulée en croisant une frappe du droit (0-2, 45e+1) après une passe de Marvin.

