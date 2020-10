Zinédine Zidane a retrouvé le sourire. Menacé avant ce 245e Clasico de l’histoire, le coach tricolore s’est offert un répit à la tête du Real Madrid, alors que son équipe l’a emporté sur la pelouse du Camp Nou (1-3). Après une superbe première période, très disputée, les Madrilènes ont fait la différence en fin de match, sur des buts de Sergio Ramos et Luka Modric, et prennent provisoirement la tête de la Liga.

De plus en plus contesté ces dernières semaines, et notamment depuis mercredi après cette deuxième défaite de suite, toutes compétitions confondues, face au Shakhtar Donetsk à domicile en C1 (2-3), Zidane l’avait senti : ce Clasico au Camp Nou était l’occasion idéale pour lui et ses joueurs de se relancer. Le technicien, triple vainqueur de la coupe aux grandes oreilles, ne s’est pas trompé. Moribonde lors de ses dernières sorties, son équipe s’est métamorphosée pour offrir au Real sa 97e victoire face à son rival historique.

Le penalty de Ramos a coupé Barcelone dans son élan

A l’image d’un Marco Asensio très appliqué, notamment dans les tâches défensives, ses joueurs ont livré une partie très sérieuse pour dominer pour la deuxième fois de suite le Barça. Et encore une fois, le coaching du champion du monde 1998 a été payant. Celui-ci avait décidé de titulariser Federico Valverde plutôt que Modric dans l’entrejeu ? C’est le milieu espagnol qui a ouvert le score dès la 5e minute d’une superbe frappe suite à un service sur un plateau de Benzema (0-1).

Sans spectateur, sinon Antoine Griezmann, entré qu’à la 81e minute, ce Clasico a été un superbe spectacle. Déjà puisque le surprenant Ansu Fati, 17 ans, a égalisé sur une "spéciale" barcelonaise dans la foulée. Suite à un service au-dessus de la défense de Messi pour Alba, le gamin formé à la Masia a parfaitement ouvert son pied sur le centre au premier poteau de son latéral (1-1, 8e). Le premier acte a été flamboyant et très intense, les occasions madrilènes (23e, 24e) succédant à de grosses situations barcelonaises (15e, 24e). Mais à l’image de cet arrêt de Courtois devant Messi, qui a enchaîné sur un sixième Clasico de suite sans être décisif, les Blaugranas n’ont plus réussi à trouver la faille ensuite.

Ce fut le cas au retour des vestiaires, où ce sont eux qui se sont pourtant procuré les meilleures occasions (52e, 54e). Le Real a finalement renversé le cours de ce match en obtenant un penalty, à cause d'un tirage grossier de maillot de Lenglet sur Ramos. Le capitaine merengue a transformé lui-même cette offrande et inscrit son 99e but avec la Maison Blanche (1-2, 63e). Très habile techniquement et collectivement, les champions d’Espagne en titre ont progressivement éteint le Barça.

Et mis Neto, qui a remplacé un Ter Stegen toujours sur le flanc dans le but barcelonais, à contribution. L’ancien Valencian a réalisé trois parades de suite à la 86e minute, d’abord face à Kroos puis devant Ramos, sur sa ligne. Il a toutefois permis à Modric de donner de l’air au Real en toute fin de rencontre, relâchant le ballon sur une intervention devant Vinicius pour permettre au ballon d’Or 2018 de se jouer de lui ensuite avant de conclure froidement de l’extérieur du pied (1-3, 90e). Une victoire qui fait un bien fou au Real, de nouveau en tête de son championnat et qui repart de l’avant, tandis que le Barça de Koeman, qui n’a pris qu’un point lors de ses trois derniers matches de Liga, pointe à la 10e place.

