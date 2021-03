Le Real Madrid a courbé le dos, mais le Real Madrid a tenu pour empocher trois précieux points. Grâce à sa victoire sur la pelouse du Celta Vigo (3-1), les Madrilènes ont mis la pression sur le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en tête de la Liga. Auteur d'une nouvelle prestation de haut vol, Karim Benzema s'est offert un doublé et une passe décisive pour permettre à la Maison Blanche de toujours croire en ses chances de sacre dans cette Liga 2020-2021. Non, le tenant du titre n'a pas encore dit son dernier mot dans cette compétition, loin de là.

Benzema, encore et toujours...

Ligue des champions "Il est exceptionnel" : Benzema, patte de velours et MVP du Real 16/03/2021 À 23:20

Avant de fouler la pelouse de Balaidos, le Real surfait sur une vague très positive de neuf déplacements consécutifs en Liga sans défaite (cinq victoires et quatre nuls). Dès lors, Zidane a fait confiance à un milieu en losange avec Casemiro en sentinelle devant la défense, un duo Kroos-Valverde dans l’entrejeu et Luka Modric en meneur de jeu. Face à une équipe venue presser haut le porteur du ballon, le Real est parvenu à trouver deux fois le chemin grâce à la même recette : une passe décisive de Toni Kroos pour Karim Benzema, absolument imperturbable à la finition grâce à une frappe croisée sur la gauche d’Ivan Villar (20e, 0-2) puis un autre tir sur la droite du portier (30e, 0-2). Avec 17 buts inscrits en 24 journées de Liga et au moins un but inscrit sur les six dernières rencontres du Real, KB9 prouve sa forme olympique.

Mais le Celta ne s’est pas non plus laissé abattre sans réagir. Juste avant la pause, Santi Mina s'est mis à réduire l’écart d’une tête croisée pour tromper Thibaut Courtois (40e, 1-2). Battu une première fois, le portier belge ne le sera plus du match grâce à sa réactivité sur sa ligne de but devant Iago Aspas (62e), mais aussi son poteau droit sur un coup franc du malheureux Aspas (82e).

Le Celta a laissé passer sa chance et le Real va en profiter sur un contre assassin de dernière minute : Karim Benzema a fait parler son sang froid pour servir Marco Asensio sur un plateau face au but vide (94e, 1-3). Une chose est sûre : quel que soit le schéma tactique utilisé par Zinedine Zidane, Karim Benzema apparaît toujours aussi essentiel à son équipe. Et ce n’est pas la rumeur d’arrivée d’Erling Haaland qui a semblé gêner la Benz...

Ligue des champions Un bon Real, un grand Benzema et revoilà les quarts 16/03/2021 À 21:52