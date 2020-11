Pour les 121 ans du club catalan, le FC Barcelone s'est promené, ce dimanche, sur sa pelouse du Camp Nou face à une formation d'Osasuna dépassée. Grâce à un festival de buts (4-0), Lionel Messi et Antoine Griezmann, tous deux buteurs, ont rendu un très bel hommage à Diego Maradona. La Pulga a notamment retiré son maillot après sa réalisation (73e, 4-0) pour arborer celui de la légende argentine décédée il y a peu. De son côté, le Français a réalisé une prestation quasi-parfaite avec un but exceptionnel sur reprise de volée (43e, 2-0) et une passe décisive pour Philippe Coutinho (57e, 3-0). Martin Braithwaite avait ouvert le score à la 30e minute de jeu.

Victorieux seulement deux fois sur quatre matches à domicile depuis le début de la saison, les Blaugranas n'ont laissé aucune chance à Osasuna, qui stagne à trois petits points de la zone rouge au classement de la Liga (15e, 11 points). Pourtant entrés dans leur match avec un pressing très haut, les joueurs de Jagoba Arrasate ont rapidement subi les assauts successifs des Barcelonais. Aligné pour la deuxième fois consécutive après la victoire du Barça en Ligue des champions face à Kiev (4-0), Martin Braithwaite a inscrit son troisième but en deux matchs.

Celui-ci s'est dessiné après un cafouillage devant le gardien d'Osasuna. L'ex-attaquant toulousain, aux côtés de Lionel Messi sur l'action, s'y est repris à deux fois pour ouvrir le score (30e) ; tandis que la Pulga accompagnait le ballon au fond des filets en imitant la main de Dieu de son défunt modèle, sans toutefois toucher le cuir.

Le génie argentin a néanmoins dû patienter jusqu'à la 73e minute pour offrir un hommage plus officiel et préparé à l'idole de l'Albiceleste. Sur un mouvement dont il a le secret, Leo Messi a emmené toute la défense d'Osasuna sur la gauche avant de prendre sa chance de loin et d'aller chercher la lucarne opposée sur un tir croisé. Sa célébration a permis de dévoiler le maillot de Diego Maradona que la Pulga dissimulait sous le sien. Un hommage qu'il n'a cependant pas pu partager avec les fans, le match se déroulant à huis clos dans le contexte de pandémie de Covid-19.

Messi et Griezmann au diapason

Avant son superbe but, Lionel Messi avait cependant laissé la vedette à Antoine Griezmann, auteur d'un de ses meilleurs matches depuis le début de la saison. Le Français, toujours critiqué, s'est fendu d'une réalisation encore plus impressionnante que celle du numéro 10 barcelonais. Sur un centre de Jordi Alba repoussé par la défense d'Osasuna, "Grizou" a converti un ballon retombant dans ses pieds en une volée du gauche surpuissante en dehors de la surface, laissant Sergio Herrera cloué à sa ligne de but (43e, 2-0). L'attaquant des Bleus a ainsi inscrit son troisième but de la saison, avant de délivrer un caviar, en début de seconde période, à Philippe Coutinho (57e, 3-0). Le Brésilien avait déjà manqué une grosse occasion à la 12e minute, en voyant son tir repoussé par Garcia sur sa ligne, tandis que le gardien d'Osasuna avait été attiré loin de sa cage par... Antoine Griezmann.

Le duo Messi-Griezmann a su parfaitement combiner durant toute la partie, notamment dans des petits périmètres à l'entrée de la surface. Leur entente sur ce match peut laisser présager du bon à un collectif barcelonais qui souffre désormais d'un autre mal. Sorti sur blessure à la 65e minute, Clément Lenglet, victime d'une entorse à la cheville droite, était le dernier défenseur central de métier apte à jouer dans les rangs catalans. Il rejoint donc Samuel Umtiti et Ronald Araujo à l'infirmerie et laisse Ronald Koeman face à une équation complexe avant un déplacement en Ligue des champions sur la pelouse de Ferencvaros, dernier du groupe G.

