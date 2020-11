Lionel Messi était déjà apparu ému dans le rond central, lors d’un hommage rendu à Diego Maradona dimanche, avant la rencontre entre le FC Barcelone et Osasuna (4-0). Alors, quand il a en a eu l’occasion, le gaucher a encore eu une pensée pour le "Pibe de oro", disparu mercredi à 60 ans. Auteur du quatrième but du Barça, "La Pulga" a retiré son maillot blaugrana, sous lequel il portait celui des Newell’s Old Boys, club argentin dans lequel il a commencé chez les jeunes, et chez qui Maradona avait passé deux saisons entre 1993 et 1995. Un maillot évidemment floqué du numéro 10, avec les deux doigts pointés vers le ciel. Un joli clin d’œil de plus.