Après deux défaites de suite, toutes compétitions confondues, le FC Barcelone s'est offert un peu d'air en s'imposant péniblement sur sa pelouse face à la modeste équipe de Levante (1-0). Les Blaugrana peuvent remercier une fois de plus Lionel Messi, auteur du seul but du match à l'issue d'un contre. L'Argentin, qui a beaucoup loupé ce dimanche soir, ne fera pas oublier la piètre performance d'un Barça incapable d'emballer une rencontre à sa portée. Au moins, les trois points sont là.

Le Barça s'en contentera. Mais la manière n'était vraiment pas là, au Camp Nou, pour croiser le fer avec Levante. Les Catalans ont livré une énième prestation décevante, malgré l'association de Coutinho, Messi, Griezmann et Braithwaite devant. Le quatuor offensif n'a jamais donné l'impression de jouer ensemble, hormis sur de rares mouvements intéressants mal conclus. En face, Levante a joué crânement sa chance, jouant avec spontanéité. C'était simplement trop brouillon pour vraiment inquiéter le Barça, toujours faillible en défense.

Au retour des vestiaires, les Barcelonais n'ont pas vraiment trouvé les clés nécessaires dans l'optique de montrer un autre visage. Même Lionel Messi est apparu en-dedans et dépassé, expédiant ses coups francs et oubliant parfois de lâcher le ballon au bout de ses dribbles. On l'a même vu dévisser une reprise. Mais quand il fallu conclure un contre lancé par Frenkie De Jong, l'Argentin était là, sauvant son équipe du marasme avec un poteau rentrant impeccable (1-0, 76e). Aitor Fernandez l'a ensuite privé d'un doublé, sur une remise astucieuse de Braithwaite (81e).