Et dire qu'ils avaient failli se retrouver à l'été 2019... Une éternité. Entre le FC Barcelone et Neymar, le torchon continue de brûler à distance. Jeudi, El Mundo révelait que le club catalan réclamerait 10,2 millions d'euros au joueur du PSG, l'équivalent d'un trop-perçu touché par le Brésilien au cours de l'année 2015. Selon le quotidien, les Blaugrana auraient tout simplement mal calculé les impôts de Neymar à l'époque. Une nouvelle procédure judiciaire aurait donc été entamée.

Ce vendredi, la Cadena Ser revient sur cette information... avant d'en livrer une autre. Selon la radio, Neymar réclamerait lui aussi de l'argent à son ancien club. On parle d'une somme de 60 millions d'euros, divisée ainsi : une prime à la signature de 44 millions d'euros et les intérêts. Le Barça avait décidé de ne plus lui verser en raison de son départ au PSG à l'été 2017. Selon le média espagnol, cette prime s'élève à 43,6 millions d'euros, et Neymar n'en aurait reçu que la moitié.