Après avoir refermé le championnat 2019-2020 en mode boulet de canon avec dix victoires et un nul en onze matches post-confinement, le Real Madrid n'a pas été au rendez-vous de la rentrée à Saint-Sébastien dimanche soir (0-0). "Ce sont deux points de perdus. On a eu du mal à se créer des occasions, surtout en deuxième période. On a fait un bon match défensivement, mais il nous a manqué des choses offensivement, et surtout un but", a regretté Zinédine Zidane en conférence de presse d'après-match.