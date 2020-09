Quique Setién n’en a pas fini avec le FC Barcelone. Et ce n’est pas vraiment pour les bonnes raisons. L’ancien coach des Blaugrana, licencié le 17 août dernier après l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la Ligue des champions, va en effet attaquer le club catalan en justice, comme il l’a annoncé dans un communiqué jeudi. En cause ? Le Barça ne l’aurait informé, de manière formelle et écrite, de son licenciement que le 16 septembre, soit un mois après l’annonce publique. Un mois de "silence absolu", donc, de la part de la direction barcelonaise.