Très largement visible, son portrait orne toute la façade du bâtiment, actuellement en travaux et donc candidat idéal pour récupérer une jolie décoration. Situé au "Paseo de La Habana", un des quartiers chics de la ville, l'immeuble est symboliquement situé à quelques pas de l'Estadio Santiago-Bernabéu, l'antre du Real Madrid, actuellement en travaux. On aperçoit bien les grues du chantier et un bout du Bernabeu sur la photo postée mardi matin.