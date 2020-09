De nouveau sur le flanc, Hazard va donc manquer la rencontre face à Valladolid ce mercredi (21h30). Mardi, Zinedine Zidane avait pourtant l'air optimiste concernant le cas de son international belge : "Je le vois très proche (d'un retour), il est aussi prêt que possible, il s'entraîne bien avec l'équipe. Il s'entraîne régulièrement et il va bien, et nous verrons comment le faire jouer", avait confié l'entraîneur français. Raté.