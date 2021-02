Il n'y avait probablement pas pire nouvelle pour Zinedine Zidane. Et donc le Real Madrid. Si rien n'a encore été officialisé, la Cadena Cope annonce que Sergio Ramos va être opéré dans les prochains jours au ménisque du genou gauche. "Ce sont les médecins du club qui lui ont conseillé, précise le média ibérique. C'est notamment dans le but de bien nettoyer l'articulation et de régler tous ses problèmes."