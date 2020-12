Nul ne sait ce qui se serait passé si Raul Garcia n'avait pas plombé les siens en écopant, coup sur coup, de deux cartons jaunes synonymes d'expulsion (13e). Mais toujours est-il qu'il n'a pas aidé son équipe, pourtant mieux rentrée dans le match face à des Merengue très timides et trop intermittents. Ce petit coup de pouce du destin n'a pas facilité la vie du Real outre mesure, tant et si bien qu'il a fallu attendre la fin de la première période pour voir un premier but, signé Toni Kroos, à un moment normalement charnière (1-0, 45e+2).

On croyait l'affaire pliée. C'était sans compter la réaction d'orgueil des Basques, jamais avares en efforts. Profitant d'un une-deux avec Oscar De Marcos, Ander Capa a dépassé sa fonction pour tromper Thibaut Courtois en deux temps et semer le doute dans l'esprit des Madrilènes (1-1, 52e). Et doute il y a eu puisque le Real Madrid a eu toutes les peines du monde à reprendre les devants, en raison d'un jeu trop statique pour contourner une bonne défense. Heureusement, le club de la capitale espagnole compte dans ses rangs un certain Karim Benzema, qui lui a redonné l'avantage en s'imposant de la tête (2-1, 74e). Les Basques n'étaient pas encore battus et il a fallu un grand Courtois pour repousser une frappe de Mikel Vesga. Dans la foulée, Benzema s'est offert un doublé, en trompe l'œil (3-1, 90e+2).