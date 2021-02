Il faut bien dire que sous une pluie battante dans le stade d'El Alcoraz, il était beaucoup plus difficile pour les vingt-deux joueurs d'établir des phases de jeu collectives et esthétiques. Cette mauvaise météo n'a pas déplu à Huesca, parfois dangereux à l'image de son avant-centre Rafa Mir. Cependant, la seule véritable frappe cadrée dans la première période a été l'œuvre de Karim Benzema, obligeant Alvaro Fernandez à une parade à ras de terre. Mais Huesca n'a pas dit son dernier mot pour autant : en cinq minutes après le retour des vestiaires, les Oscenses ont mis le feu dans la défense du Real, occasionnant deux barres transversales (46e, 49e) et un but extraordinaire de Javi Galan d'une frappe surpuissante en pleine lucarne (48e, 1-0).